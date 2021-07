Euro 2020, la brutale strattonata di Giorgio Chiellini a Sakà? Tutto da godere: in centro a Roma, questa "cosina"

14 luglio 2021 a

Tra i gesti che non dimenticheremo mai della finalissima di Wembley, il trionfo dell'Italia sull'Inghilterra ad Euro 2020, c'è per certo quello di Giorgio Chiellini su Sakà. Certo, forse non il massimo della sportività. Ma ammettiamolo, giustissimo, dovuto. Il capitano, infatti, al 95esimo ha fermato con le cattive il giocatore inglese, strattonandolo per la maglietta in modo brutale. Un'immagine che è diventata subito virale, è diventata subito un meme.

Un gesto che ha fatto godere i tifosi azzurri, per il sospiro di sollievo che hanno potuto tirare in un momento così delicato della partita. Capitan Chiellini, per inciso, se l'è cavata con un cartellino giallo. E quel gesto, ora, ha fatto capolino nel cuore di Roma, al rione Monti, in via dei Capocci.

Già, ecco che è comparso un murale, dal titolo God save Chiellini. L'autore si firma Anonimo 74, ed è Roberto Boccoli, sarto 47enne con un laboratorio aperto da un anno a pochi metri dal luogo del murale. Dopo aver vissuto 19 anni a Londra, Anonimo 74 ha scelto di ritrarre proprio quella strattonata.

Interpellato dal Corriere della Sera, ha spiegato: "Perché l’ho fatto? Perché conosco bene gli inglesi e non mi sono piaciuti i fischi al nostro inno nazionale, il togliersi la medaglia alla premiazione e la loro sicurezza assoluta di averci già sconfitti, giorni prima della partita". E ancora, Boccoli ha aggiunto: "Si piccano di essere modelli di fair play in campo e fuori e di politically correct e poi sommergono di insulti razzisti i giocatori che hanno sbagliato i rigori". Ineccepibile...

