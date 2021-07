Hakan Calhanoglu all'Inter, veleno sul Milan: "Mi voleva solo Pioli, normale il rumore per un giocatore così"

15 luglio 2021 a

Dopo il clamoroso passaggio all'altra sponda cittadina, Hakan Calhanoglu torna a parlare della sua esperienza al Milan: "Il rumore lo fanno i tifosi, è normale - ha confidato il turco ai microfoni di Dazn -. Per un giocatore così è normale. Ma non sono il primo e neanche l'ultimo. Sono passati tanti giocatori da Milan e Inter e viceversa, per questo non sono né il primo né l'ultimo. Io volevo solo guardare avanti al mio futuro, con grande rispetto al Milan. Io ho fatto tante cose per il Milan in 4 anni, ho rispettato tutti".

"Quelli che mi conoscono sapevano tutto - prosegue il nuovo giocatore nerazzurro -. Però ho una nuova avventura all'Inter e devo guardare in avanti". E per quanto riguarda il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, Calha risponde: "Io ero agli Europei e lui in vacanza, aveva il suo problema al ginocchio e pensava a quello, io agli Europei. Non abbiamo parlato di questo trasferimento per adesso, però qualche giorno nel parleremo". Il turco racconta poi il suo ottimo rapporto con Stefano Pioli: "Era l'unico uomo che mi voleva tanto al Milan. Ho parlato tante volte con lui, però ha rispettato la mia decisione e mi ha fatto gli auguri".

Dal vecchio, al nuovo allenatore. Riuscirà Calhanolgu ad adattarsi al 3-5-2 di Simone Inzaghi? "Mi piace quel sistema di gioco - sostiene il classe 94' -. In questo ruolo con Inzaghi ha giocato Luis Alberto, siamo simili. Del mister mi piace l'attenzione, come mi parla. Spero che in questo campionato ci divertiremo. Abbassare la posizione? Senza sacrificio e sofferenza non ti regalano la maglia. Devo ascoltare quello che vuole il mister, c'è tempo e poi vedremo". Purtroppo, la "numero 10" era invece già presa dall'argentino Lautaro Martinez, così il turco con cittadinanza tedesca ha scelto la numero 20. "10+10 fa 20 - sorride Calha -. Numero di Recoba? Ho visto sui giornali, ma non ho scelto per quello. Ho sempre avuto la 10, qui ce l'ha Lautaro Martinez: per quello 10+10=20".

