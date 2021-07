Gigio Donnarumma, dopo il trionfo a Euro 2020 questo tatuaggio: ma davvero?

16 luglio 2021 a

Un segno indelebile in onore della vittoria: il portiere della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, ha deciso di tatuarsi sull'avambraccio sinistro la coppa portata a casa dagli azzurri alla finale dell'Europeo contro l'Inghilterra. Il nuovo calciatore del Paris Saint-Germain, nominato anche "miglior giocatore" di Euro 2020, ha scelto così di celebrare l'enorme successo raggiunto insieme ai compagni.

La foto dell'opera è stata pubblicata da Donnarumma sul suo profilo Instagram, con tanto di ringraziamenti all'autore, Stefano Reinoso: "Grazie bro". Sotto al disegno del trofeo si nota anche la data: 11 luglio 2021, il giorno della vittoria. Tra l'altro si è scoperto pochi giorni fa un aneddoto riguardante il portiere che ha dell'incredibile. Donnarumma, infatti, in una recente intervista ha spiegato perché non ha esultato dopo l'ultimo rigore parato, quello che ha decretato la vittoria degli italiani.

Ai microfoni di Sky Sport il portiere ha rivelato "Non ho esultato perché non avevo capito che avevamo vinto, ero a terra al rigore di Jorginho, pensavo che fosse finita". E ancora: "Adesso, con il Var, controllano i piedi perché non puoi essere davanti, guardavo l'arbitro per capire se era tutto ok. Ho visto i miei compagni e lì non ho capito più niente. E' stato straordinario, con i compagni abbiamo un rapporto incredibile, siamo una famiglia fantastica".

