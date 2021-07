Gigio Donnarumma al Psg, è ufficiale. Il pesantissimo commento di Paolo Maldini, ecco il video che lo scatena

14 luglio 2021 a

Ora è anche ufficiale. Lo si sapeva da settimane, si è atteso la fine di Euro 2020 per confermarlo: Gigio Donnarumma è del Psg. Dopo il trionfo con l'Italia a Wembley, ecco la conferma dal club parigino. Il tutto sui social. Il portiere, ex Milan, accolto con un messaggio in italiano: "Benvenuto Gigio", parole a corredo di una breve clip di presentazione, che potete vedere qui nell'articolo.

L'ex rossonero ha siglato con il Psg un contratto di cinque anni, fino al 2026, per la bellezza di 12 milioni di euro a stagione. Insomma, ha scelto una montagna di denaro rispetto alla possibilità di diventare colonna e, chissà, leggenda del Milan, che non si è spinto oltre l'offerta di 8 milioni l'anno, tutt'altro che trascurabile. Ma questa, ormai, è già storia.

E il Psg ha anche riportato le prime parole di Donnarumma da numero 1 della sua nuova squadra: "Sono felice di far parte di questo grande club. Mi sento pronto per affrontare questa nuova sfida e continuare a crescere qui. Con il Paris voglio vincere il più possibile e portare gioia ai tifosi". Insomma, una dichiarazione d'amore pochi minuti dopo quella sui social sul Milan, parole che hanno acceso la polemica.

E, a sorpresa, Paolo Maldini ha commentato la notizia dell'ufficialità di Donnarumma al Psg. Lo ha fatto nel corso del sorteggio del calendario della prossima Serie A, dove il dirigente del Milan, l'uomo che di fatto si è intestato la scelta di chiudere le trattative con Donnarumma e Mino Raiola per il continuo gioco al rialzo, ha affermato: "Donnarumma? È una perdita importante per noi anche se abbiamo acquistato un grandissimo portiere. È un ragazzo che nasce nel nostro vivaio e vedere quello che ha fatto nel Milan, il fatto che la storia si interrompa fa un po' male. È giusto pensare al passato ma il futuro affascina di più", ha comunque rilanciato Maldini.

