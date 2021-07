Josè Mourinho accusato da Beth Jisher: "Costringeva le donne ad allenarsi lontane per non sentirle"

20 luglio 2021 a

Altre accuse contro José Mourinho. L'allenatore non ha fatto in tempo ad arrivare nella Capitale che subito gli sono piovute addosso pesanti critiche. A puntare il dito ci pensa una giornalista sportiva di ITV Wales News, Beth Jisher, che ha definito quello del ct della Roma un comportamento sessista.

"Ho sentito da due fonti separate che quando Mourinho era al Tottenham voleva che le donne si allenassero sul lato più lontano del campo di allenamento, quindi 'non doveva sentirle'", ha scritto la giornalista su Twitter concludendo che questo non è che "un esempio tra i tanti in cui le donne vengono trattate con totale mancanza di rispetto nello sport rispetto agli uomini".

Non è però una novità, visto che la polemica era montata già nel lontano 2016, quando lo Special One allenava il Chelsea. In quel caso Mourinho si dovette presentare di fronte al tribunale per quanto successo con Eva Carneiro, il medico dei Blues. Tra i due ci fu una vera e propria discussione. Il motivo? Eva Carneiro aveva suscitato l'ira del tecnico portoghese alla prima di campionato, quando era corsa in campo per soccorrere Eden Hazard, che aveva sofferto un infortunio. Secondo Mourinho l'intervento della dottoressa non era necessario, costringendo il Chelsea a fare a meno di un giocatore per qualche minuto.

