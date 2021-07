Paulo Dybala "potrebbe dire sì". L'offerta che sconvolge il calciomercato, Juventus terrorizzata

22 luglio 2021 a

a

a

La Juventus è alle prese con il nodo Dybala. Nelle ultime ore si è saputo di un forte interessamento del Barcellona. Il gradimento del club catalano è confermato, ma l'argentino resta una pista complicata: primo dalla volontà della Juve di non privarsene, poi al sovraffollamento in attacco degli spagnoli con interpreti di primissimo livello e con ingaggi faraonici. Nelle prossime settimane il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini cercherà di impostare la trattativa per il rinnovo del contratto della Joya: ancora nessun incontro fissato, ma c'è la volontà comune di estendere il contratto in scadenza nel 2022.

Appena ritrovato, già perso? Juve, la clamorosa voce su Dybala: "Chi lo prende a 0 nel 2022". Sfregio in Serie A

Sarebbe un segnale importante per l'ambiente: la Juve vuole ripartire dal suo numero 10 che intanto ha accusato un risentimento muscolare che lo terrà fermo almeno una settimana. La Juventus è anche impegnata soprattutto sul fronte Locatelli. "Con Ronaldo che dovrebbe restare, il rinforzo più importante richiesto da Allegri è proprio l'azzurro. I bianconeri aspettano che il Sassuolo abbassi le pretese rispetto alla richiesta di 40 milioni di euro e lavorano su una formula per un pagamento spalmato su più bilanci. Il punto di forza è il gradimento del giocatore, che vuole solo i bianconeri e ha scartato la possibilità di trasferirsi all'estero", rivela il Giorno.

"Leo Messi alla Juve? Un giorno...": la rivelazione di Paulo Dybala, a un passo dalla Pulce

Per quanto riguarda le altre squadre piace molto Lorenzo Pellegrini: il contratto che lo lega alla Roma scadrà a giugno 2022 e per il club giallorosso sembra intenzionato a rinviare i discorsi per il rinnovo a settembre, per concentrarsi solo sul calciomercato. L'obiettivo di entrambe le parti è quello di continuare insieme ma non basterà rimuovere la clausola da 30 milioni nel nuovo accordo: serve anche un aumento di ingaggio, che al momento è di 2.5 milioni a stagione. Il romanista piace molto al Tottenham. Paratici, nuovo ds degli Spurs, vuole capire se ci sono le condizioni per portare il centrocampista a Londra senza pagare l'intero importo della clausola rescissoria. Bisognerà vedere cosa ne pensa l'attuale tecnico della Roma ex ex allenatore degli Spurs, José Mourinho.

Video su questo argomento "Così il calcio non ha futuro". Biasin, il grande problema degli agenti: cosa c'è dietro il caso Dybala

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.