Milan, Brahim Diaz non basta a Pioli. Indiscrezione bomba: "Chi sarà il vero nuovo numero dieci"

L'Atalanta vuole accelerare le cessioni, dopo Pierluigi Gollini al Tottenham, in dirittura d'arrivo. A seguire toccherà a Josip Ilicic, lo sloveno ha il contratto fino al 2024, sta giocando le amichevoli, ma è comunque sul piede di partenza. In attesa di un club che faccia una offerta congrua. Ilicic vorrebbe andare al Milan che però non ha mai fatto capire esplicitamente il proprio interesse verso il giocatore. "Troppe le incognite legate ai suoi quasi 34 anni, alla sua discontinuità, ai suoi alti e bassi umorali, oltre ai costi: un ingaggio lordo da tre milioni e mezzo, garantito per tre anni. E la Dea non lo regala: a maggio chiedeva 8 milioni per cederlo. Adesso inevitabilmente dovrà scontare qualcosa, scendendo intorno ai 6 milioni", rivela il Giorno.

Anche il Napoli è alla finestra. Che Ilicic sia in lista cessioni lo ha confermato anche l'amministratore delegato nerazzurro, Luca Percassi, con i suoi toni pacati, spiegando: "Se arrivano delle opportunità per Ilicic le valuteremo, ma non c'è fretta di dover risolvere un problema".

Senza l'uscita dello sloveno i nerazzurri non possono dare l'assalto al franco ivoriano Jeremie Boga, per cui il Sassuolo adesso abbassa la richiesta, scendendo dai 30 milioni di giugno a 25, forse accettando di abbassare ulteriormente il prezzo inserendo una contropartita tecnica come l'attaccante gambiano Ebrima Colley.

Ma Boga ha un senso solo se parte Ilicic altrimenti il reparto offensivo sarebbe affollato. Lo schema di Gasperini prevede due centravanti di ruolo, i due colombiani Muriel e Zapata, e un terzo attaccante puro per la panchina, poi tre seconde punte con dribbling e giocate: Miranchuk, Malinovskyi e un ultimo giocatore. Che oggi è Ilicic e domani potrebbe essere Boga. Vale anche per il mediano che dovrà far rifiatare De Roon: l'olandese Koopmeiners resta l'obiettivo, ma se non arriva in due settimane allora avanti un altro, magari il connazionale Jerdy Schouten del Bologna e vale anche per il quinto difensore, con il nome del 22enne svedese Anel Ahmedhodzic del Malmoe, tornato tra i papabili, e per l'ultimo esterno, che quasi sicuramente sarà il romano Gianluca Frabotta in arrivo dalla Juventus.

