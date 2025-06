Juventus, terremoto-Comolli: ecco chi vuole imbarcare

La Juventus riparte da un nuovo Direttore Generale ma dallo stesso allenatore, cioè Igor Tudor, il quale pareva destinato a lasciare subito dopo il Mondiale per Club per fare spazio ad Antonio Conte, ma nel frattempo il tecnico salentino ha scelto di non andarsene da Napoli. A confermare Tudor sulla panchina bianconera è proprio il neo dg il francese Damien Comolli, un uomo che promette di fondere insieme scienza ed emozioni, dati e sensazioni, e che ieri in conferenza stampa si è espresso così: «Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione e non solo per il Mondiale per Club, l’ho già detto a lui e spero che si fermi anche in futuro. L’anno in cui lui era al Marsiglia e io al Tolosa ci ha battuto due volte. Ha fatto un lavoro eccezionale, mi piacciono di lui l’intensità fisica e mentale e la resilienza».

Comolli avvita così il primo bullone di una struttura apparsa troppo instabile nel passato e dopo la conferma dell’allenatore spiega come intenderà procedere con il resto, anche se la traduttrice ha generato un po’ di caos quando ha confuso il ruolo di Giorgio Chiellini, cui aveva inizialmente legato la carica di direttore tecnico del club. In verità le idee di Comolli in merito sono diverse: «Vorrei assumere due tipi di figure, un direttore sportivo che si occuperà del calciomercato ma anche con un occhio all’accademia, che riporti direttamente a me. Poi avremo un direttore tecnico che si occuperà della parte analitica, medica, e tutto ciò che riguarda la performance, il quale riporterà sempre a me».