Inter, altro blitz per Nandez: in ballo 30 milioni di euro (e rispunta il nome di Nainggolan)

26 luglio 2021 a

a

a

L'Inter è interessata al centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez. Il dg Marotta aveva dichiarato che una vera e propria trattativa con il club sardo non era iniziata, ma un summit di mercato c'è stato con la dirigenza sarda. Il classe 95 uruguayano potrebbe passare all'Inter in un affare che vedrebbe il nuovo ritorno in Sardegna di Nainggolan, questa volta a titolo definitivo.

Inter, è Nandez del Cagliari il nuovo obiettivo di Marotta. La voce: pesantissimo "scambio tecnico" coi sardi

L'Inter punta al prestito con diritto di riscatto, mentre la società rossoblù è disposta a parlarne solo per un prestito oneroso cercando di incentivare l'obbligo di riscatto, valutando Nandez 30 milioni di euro. L'Inter vorrebbe inserire anche il cartellino di Nainggolan, facendo pesare l'ingaggio del giocatore, ma anche Agoumé e Pinamonti sono giocatori che potrebbero interessare il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici.

Inter senza soldi? Spunta una pista: un inatteso ritorno in attacco, ecco il "bomber di scorta"

Tra l'altro dopo gli impegni in Coppa America, Nandez sarebbe dovuto tornare a Cagliari oggi lunedì 26 luglio per riaggregarsi domani al gruppo. Il club sardo però gli ha concesso di rientrare direttamente venerdì, prima dell’amichevole in Germania, ad Augusta. Il volo di Nandez tra l’altro, ricorda la Gazzetta dello Sport, atterrerà proprio a Milano. L'eventuale arrivo del cagliaritano apre le porte alla sempre più probabile cessione anche di Vidal. Arturo Vidal. Il giocatore è finito nella lista dei partenti, soprattutto a fronte di un ingaggio pesante da 6,5 milioni di euro netti più bonus. Possibile futuro in Sud America (piace a Flamengo e Boca) oppure in MLS.

Video su questo argomento Scudetto, altri assembramenti a San Siro: nerazzurri fuori dallo stadio per l'arrivo della squadra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.