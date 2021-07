Inter, è Nandez del Cagliari il nuovo obiettivo di Marotta. La voce: pesantissimo "scambio tecnico" coi sardi

16 luglio 2021 a

a

a

Un nuovo colpo per il centrocampo dell'Inter. Dopo Hakan Calhanoglu, arrivato a parametro zero dal Milan, non senza polemiche, i nerazzurri potrebbero puntare alla Sardegna. Nel mirino di Marotta e Ausilio, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe Nahitan Nandez, mediano di lotta e di governo del Cagliari. L'uruguaiano ex Boca Juniors piace, e molto, al neo-tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Per accontentarlo, l'Inter vorrebbe inserire nella trattativa con il presidente dei rossoblu Giulini Radja Nainggolan, il belga che tanto bene ha fatto in prestito a Cagliari ma che non potrebbe restare sull'isola a causa del suo maxi-stipendio (8 milioni lordi che Suning non vuole più accollarsi). In più spiega la Gazzetta, potrebbe finire in Sardegna anche il giovane Lucien Agouamé, 19enne assai gradito al mister Leonardo Semplici.

Di fronte a queste contropartite tecniche, il Cagliari potrebbe accettare uno sconto sui 36 milioni della clausola di Nandez. L'ipotesi tecnica, scrive il quotidiano sportivo rosa, è di usare l'uruguaiano non solo in mezzo, ma anche sulla fascia destra per sostituire Hakimi venduto al Psg per risanare le dissestate casse della proprietà cinese. Occhio però alla Premier League, dove anche le squadre di medio livello spesso hanno maggiori liquidità delle big italiane: interessate all'uruguaiano ci sarebbe anche il Leeds del Loco Bielsa, uno che sui giocatori ci ha sempre visto lungo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.