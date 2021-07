Juventus, beffato il Milan? Il nuovo Neymar potrebbe arrivare a zero a gennaio

27 luglio 2021 a

Il Milan tentenna, la Juventus si inserisce. Questo il riassunto delle ultime ore di mercato per quanto riguarda il trasferimento del gioiello brasiliano Kaio Jorge, in forza al Santos e che per certi versi ricorda non poco il connazionale Neymar. Certo, il paragone potrebbe essere azzardato, ma in patria del 19enne parlano benissimo veramente tutti. Tanto che nella trattativa che il club brasiliano stava portando avanti con i rossoneri e con il Benfica, è piombata pure la Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo quanto lascia trapelare la Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno fatto pervenire nelle ultima ore una lettere ufficiale al Santos, chiedendo proprio di Kaio Jorge.

Il classe 2002 è in scadenza a dicembre, e la Juventus punterebbe al colpaccio a parametro zero agli inizi del mercato invernale di gennaio 2022, ponendo tuttavia già ora le basi della trattativa con club e giocatore. Le dirette concorrenti vorrebbero però il giocatore già adesso, valutato una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ma che il club potrebbe lasciare andare via anche a meno vista la data di scadenza del contratto ormai alle porte. Una trattativa che quindi non si preannuncia facile per la Juventus, ma nemmeno per il Milan che ora dovrà alzare la posta in gioco.

Il giocatore ha già un accordo di massima con i rossoneri, i quali non hanno però ancora trovato un punto d'incontro con il Santos, apparentemente più intenzionato alla proposta economica del Benfica. I bianconeri invece attendono e osservano gli sviluppi delle altre trattative, preparandosi eventualmente all'attacco. L'idea di Cherubini è quella di inserire in organico anche una quarta punta giovane, un Under 23, ma a cifre contenute. Non vige l'intenzione quindi di partecipare a eventuali aste. La strategia è quella di fare breccia direttamente sul giocatore, un po' come si sta facendo con Locatelli. Si tratterebbe di un piccolo capolavoro di mercato.

