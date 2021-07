Tokyo 2020, Benedetta Pilato torna a casa: "Voi che aspettavate un mio momento buio". Sfogo brutale

27 luglio 2021 a

Benedetta Pilato conclude prematuramente il suo percorso a Tokyo 2020. L'atleta sedicenne era arrivata carica e pronta a spaccare record all'appuntamento più importante, ma ha dovuto fare ritorno a casa dopo la squalifica nella batteria dei 100 rana in cui puntava a una medaglia. Una gambata irregolare non è passata inosservata ai giudici, che sono stati costretti a spedire a casa Pilato. Direttamente dal volo di ritorno, l'atleta ha condiviso su Instagram una propria foto che la ritrae sorridente, scrivendo un commento di questa sua incredibile esperienza, purtroppo già giunta al termine. "Finisce qui una delle esperienze più bella della mia vita", ha scritto Benny.

"Avrei voluto fare di più - prosegue -. È la frase che mi ripeto da due giorni nella testa con le lacrime agli occhi. Sono partita con un obiettivo e purtroppo torno a casa con un pò di delusione. Mi serve per crescere, per maturare e per riuscire meglio la prossima volta". Ora importante lasciarsi presto dietro le spalle la delusione e cercare di lottare per conquistare gli obiettivi in futuro: "Non sarà questo a cancellare la stagione magnifica appena finita, che porterò sempre nel cuore. Un Record del Mondo, una medaglia importante e l’onore di essere qui, circondata dai 5 cerchi, a rappresentare la mia Nazione", Pilato non sembra affatto voler piangere sul latte versato.

L'atleta spende poi alcune parole anche sul futuro: "Torno con la consapevolezza di quello che valgo e con il sorriso. Non sono brava con le parole e non sono solita nel fare queste cose, ma è proprio nei momenti di difficoltà che ci rendiamo davvero conto di chi ci vuole bene e di chi ci resta vicino a prescindere da tutto. Volevo ringraziare la mia famiglia e il mio allenatore, che in queste due settimane mi è mancato tantissimo". Benedetta Pilato si riferisce a Vito d'Onghia, il suo tecnico, che non ha potuto accompagnarla a Tokyo poiché non in possesso del patentino. E in conclusione una frecciatina: "Grazie a tutti e soprattutto a chi aspettava da tanto un mio momento buio, mi aiutate soltanto a fare ancora meglio".

