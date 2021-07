Tokyo 2020, Fabio Fognini sbrocca ancora: "Fro***, fro***, fro***". Colpo di testa e disastro in mondovisione: ecco il video

28 luglio 2021 a

A Tokyo 2020 la corsa di Fabio Fognini si è fermata agli ottavi di finale. Contro il numero 2 Daniil Medvedev il 34enne ligure ha giocato alla pari, nonostante il caldo torrido che gli ha reso la vita ancor più complicata. E infatti Fognini ha ceduto 6-2 nel primo set, salvo poi rifarsi nel secondo in cui è apparso più sciolto e incisivo, riuscendo a imporsi per 3-6. All’inizio dell’ultimo e decisivo set, il tennista ligure è incappato in uno dei suoi famosi “colpi di testa”.

In un momento molto particolare, dato che era avanti 40-15 sul servizio dell’avversario russo, Fognini ha mandato una risposta in rete ed è esploso: “Froc**, sono fro***, fro***. Dammi ‘sta palla… sopra la rete…”. Le parole usate da Fognini non hanno fatto particolarmente piacere a molte persone che le hanno condannate sui social. Dopo questo episodio, il tennista ligure ha perso il game e poi ha ceduto il servizio, anche se sul 4-2 per Medvedev è poi riuscito a costruirsi tre palle break, senza però riuscire a sfruttarle.

E così alla fine Fognini si è arreso per 6-2, 3-6, 6-2, venendo eliminato dal tabellone di Tokyo 2020. “Le condizioni erano estreme - ha dichiarato dopo una battaglia durata quasi 2 ore e mezza - eravamo scoppiati ma io mi sentivo bene. Ho giocato un match alla pari col numero 2 su questa superficie a 34 anni. Non è poi così male”.

