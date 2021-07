Kaio Jorge, clamorosa beffa per il Milan: la Juventus di prepotenza, a un millimetro dal "sì"

29 luglio 2021 a

Decisa accelerata della Juventus per l'attaccante brasiliano Kaio Jorge. Battuta ormai la concorrenza di Milan e Benfica, con Cherubini che è riuscito a strappare un accordo di massima con l'entourage dell'attaccante del Santos, che tuttavia detiene il cartellino del classe 2002 fino al prossimo 31 dicembre 2021. L'offerta dei bianconeri è di circa 1-2 milioni di euro, ma il club brasiliano vorrebbe qualcosa di più. Ad avere il coltello dalla parte del manico è però la Juventus dal momento che il gioiellino avrebbe firmato un pre contratto per legarsi alla Signora a partire dal primo gennaio 2022.

Il Santos vorrebbe quindi evitare di perdere il giocatore a zero una volta scaduto il contratto, ma si vede comunque perdere circa 10 milioni di euro, valore del cartellino del talento brasiliano. Per la Juventus si tratterebbe di un colpo a buonissimo mercato che andrebbe a sistemare il tassello della quarta punta. L'identikit tracciato dalla dirigenza insieme al nuovo tecnico bianconero Massimo Allegri, corrisponde in pieno alle caratteristiche di Kaio Jorge, soprattutto per i costi dell'operazione. Nelle ultime settimane si erano fatti vivi anche Benfica e Milan per provare a strappare il 19enne al Santos, ma la Signora ha presto bruciato la concorrenza, convincendo direttamente il giocatore.

I bianconeri ora accelerano per cercare di portare Kaio Jorge subito a Torino, e il muro del Santos sulla cifra che la Juventus dovrà versare, sembra ormai a un passo al cedimento. Tuttavia, è pronto anche un piano B, nel caso in cui l'operazione non dovesse andare in porto entro la fine della sessione di mercato estiva. Il brasiliano potrebbe arrivare alla Continassa anche a gennaio, con il quarto slot attaccanti che fino a quel momento resterebbe libero. Si tratta di un giovane che non conosce ancora il calcio Europeo, ma che ha già dimostrato grandi cose in Brasile.

