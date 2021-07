Tokyo 2020, debutto da urlo per Marcell Jacobs sui 100 metri: record italiano e semifinale

31 luglio 2021 a

a

a

Ottima prova di Marcell Jacobs, che ha vinto la sua batteria dei 100 metri, ed è volato in semifinale realizzando con 9.94 l nuovo record italiano. Alle spalle dell'azzurro il giamaicano Oblique Seville (10.04) e il sudafricano Shaun Maswanganyi (10.12). Ancora qualche speranza per Filippo Tortu, che ha chiuso in 10.10 la sua batteria ed è, al momento, il secondo possibile ripescato per la semifinale (tre in totale, ancora due batterie da correre). Primo posto e fin qui miglior tempo per il canadese De Grasse (9.91 contro il 9.94 di Jacobs).

"Ct non all'altezza", "Sei disgustosa". Di Francisca contro Julio Velasco, sfregio alle azzurre e rovinosa rissa in tv | Video

A Tokyo, Jacobs ha migliorato se stesso. Il 26enne infatti pochi mesi fa aveva battuto il rivale Tortu, con il tempo di 9″95. Al termine della prova, Jacobs ha dichiarato: “Una bella giornata? Assolutamente sì, l’importante era qualificarsi in prima posizione. Spero di essere in forma anche domani. Siamo arrivati qui con determinazione, è una vita che sto sognando questo momento. Un percorso che mostra i risultati nonostante momenti difficili passati. Record italiano? Non me lo aspettavo, sono partito bene ma non avevo le solite frequenze. Sul finale ho visto che ero avanti e ho controllato. Grazie ai tifosi azzurri che mi seguono”.

Tokyo 2020, Simona Quadarella bronzo negli 800 sl: il "riscatto" dopo la malattia. Nella boxe femminile podio storico per Irma Testa

Non ha vinto invece la sua batteria Filippo Tortu, che chiude quarto fermando il cronometro sui 10″10. Tempo che ancora non lo qualifica alle semifinali. Semifinale che sarà in programma domenica 1 agosto, così come la finale per l’oro.

Video su questo argomento Ecco com'è Casa Italia: le immagini esclusive dal quartier generale degli azzurri a Tokyo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.