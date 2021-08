Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi? Il sospetto su di lui e la sexy portoghese: subito dopo il trionfo...

01 agosto 2021 a

a

a

"Non ci posso credere, ho sognato questo giorno da così tanto tempo... Ho passato ogni tipo di difficoltà pur di riuscirci, avevo questo sogno dentro da così tanto tempo e oggi l’abbiamo realizzato. Dico ‘abbiamo’ perché penso a tutte le persone che l’hanno condiviso con me, tutto il team sanitario (e snocciola il suo team, ndr), con papà, con Chiara che mi è stata a fianco, a messo i miei obiettivi davanti alla sua vita: ce l’abbiamo fatta! Abbiamo vinto le Olimpiadi dopo aver passato un infortunio terribile: io non ci posso credere. Finalmente posso dire che ne è valsa la pena”. Un fiume in piena, sprizza gioia giustamente dal viso Giamarco Tamberi il nuovo campione olimpico di salto in alto.

“Ho portato il gesso in pedana, non l’ho mai buttato perché per me significa tutto. Significa il giorno in cui ho deciso di provarci. Dopo l’infortunio ho passato una settimana a letto a piangere per tutti i sogni per cui ho lottato, per tutto il lavoro fatto. Un giorno ho deciso di riprovarci e quel giorno ho fatto scrivere da Chiara (la sua fidanzata, ndr) sul gesso ‘Road do Tokyo”: ‘Proviamoci perché se ci riesco sarà incredibile’. Ed è successo”, ricorda l'atleta parlando dell'infortunio che gli tolse la possibilità di partecipare 5 anni fa alle Olimpiadi di Tokyo dove era uno dei favoriti.

Ecco la velocista più lenta del mondo, corre con lo hijab e una tuta: l'incredibile storia di Houleye Ba da Tokyo 2020

La sua è stata una gioia incontenibile. Subito dopo il salto vincente, che gli ha regalato l'oro ex aequo a quota 2,37 con Mutaz Essa Barshim, atleta del Qatar, in ginocchio sulla pista di tartan ha abbracciato la sexy atleta portoghese Patricia Mamona che aveva appena vinto l'argento nel salto triplo femminile. L'atleta portoghese è corsa verso Tamberi avvolta dalla bandiera portoghese e ha stretto in un abbraccio molto sentito proprio l'azzurro incredulo di quello che aveva appena realizzato.

"Mamma mia, che schifo che ho fatto". Ma dopo un calvario di 5 anni, Gianmarco Tamberi è in finale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.