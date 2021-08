Gp Ungheria, non è uno scherzo: Lewis Hamilton parte da solo ma dopo un giro è ultimo, delirio in Mercedes

01 agosto 2021 a

Dopo il lungo stop causato dalla carambola al via del Gp dell'Ungheria, vinta dal francese Ocon, la gara era ripartita con il solo Lewis Hamilton in griglia di partenza (standing start, il termine tecnico). Il campione del mondo è stato infatti l'unico a non rientrare ai box per il cambio gomme. Al termine del giro è rientrato ai box e poi si è ritrovato in ultima posizione.

E' partito da solo in griglia. E' successo proprio al "secondo start" del GP dell'Ungheria, perché la gara era stata interrotta per lungo tempo dopo un rocambolesco incidente al via. Il pilota della Mercedes è stato infatti l'unico a non rientrare ai box per il cambio gomme. Al termine del giro è rientrato ai box e poi si è ritrovato in ultima posizione.

Una gara faticosa per Hamilton. Sul podio alla fine è arrivato come terzo rimontando dal fondo con uno sforzo fisico imponente. Il sette volte campione del mondo è arrivato stremato al traguardo e nelle cerimonie del podio si è addirittura dovuto reggere a Esteban Ocon per mantenere l’equilibrio. Il francese, accorgendosi delle difficoltà lo ha aiutato a salire sul gradino più alto per le consuete foto di rito. Il team principal Mercedes Toto Wolff ha commentato: “Possiamo collegarlo semplicemente al caldo dell’Ungheria e al tipo di gara che ha avuto, con tonnellate di sorpassi. Questo ti esaurisce le energie fisiche, certamente. Ora dovrebbe stare bene, ma è meglio prevenire che curare“.

