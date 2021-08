Calciomercato, il Milan piomba su un campione d'Europa: "Trattativa in corso", la formula per chiuderla

09 agosto 2021 a

Con l’inizio del campionato di Serie A che si avvicina sempre di più, i club al netto delle difficoltà economiche dettate dalla pandemia stanno provando a entrare nel vivo di una sessione estiva di calciomercato che per loro non è mai ancora decollata. Quello che ha fatto qualcosina in più delle altre finora è stato il Milan che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a muoversi ancora per puntellare l’organico.

In particolare c’è necessità di portare un terzino agli ordini di Stefano Pioli: la trattativa con il Manchester United per riportare a Milanello il portoghese Diogo Dalot sembra essere in stand by. Il nome nuovo per la fascia destra è quello di Alessandro Florenzi, chiesto alla Roma in prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in base a determinate condizioni, come la qualificazione in Champions League e le partite giocate. Florenzi avrebbe espresso il suo gradimento, la trattativa è avviata.

Il 30enne non sembra rientrare nei piani di Mourinho, e la Roma ha bisogno di vendere gli esuberi per alleggerire il monte ingaggi. Di conseguenza l’operazione con il Milan si può mettere in piedi: di certo c’è che, se davvero Florenzi dovesse vestire il rossonero, farebbe uno strano effetto, dato che in Serie A ha indossato soltanto la maglia della Roma.

