Valentino Rossi, addio alle moto? Nel suo futuro c'è... Gerhard Berger: la proposta dell'ex ferrarista

Valentino Rossi correrà nel campionato Dtm? Ci spera Gerhard Berger, ex pilota di Formula 1 (dal 1984 al 1997, con sei stagioni in Ferrari e due terzi posti finali conquistati nell'88 e nel '94) ed oggi patron della serie automobilistica di turismo più famosa d'Europa.

L'austriaco ha dato il via al corteggiamento nei confronti del nove volte campione nel Motomondiale (che questo weekend va in scena ancora in Austria), consapevole dell'intenzione del Dottore di dedicarsi alle corse a quattro ruote. «In passato Valentino è stato nostro ospite racconta Berger a speedweek.com -. Ci lasciammo ripromettendoci che quando avrebbe deciso di smettere con le moto avrebbe fatto un pensiero sul nostro campionato». D'altronde, Rossi ha dichiarato più volte di voler continuare a fare il pilota, e lo ha ribadito giovedì quando ha annunciato l'addio alla MotoGp: «Sarò ancora un pilota, correrò in macchina, ma non so dove perché stiamo valutando alcune cose», ha spiegato Valentino.

Inoltre, non è un segreto che il suo desiderio sia correre con delle auto Gt3 (sulle quali è già stato al volante varie volte in passato), che proprio da quest' anno vengono impiegate nel Dtm. E chissà che Rossi non possa correre nella prossima stagione con la Ferrari, che come la Lamborghini è presente nel campionato (ci sono anche Audi, Bmw, McLaren e Mercedes). Sarebbe sicuramente il modo ideale per avvicinare il pubblico alla serie tedesca (che si corre in tutta Europa, anche a Monza).

