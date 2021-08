Roger Federer, ritiro vicin0? Si opera al ginocchio: "Starò fermo molti mesi, una piccola speranza di tornare"

16 agosto 2021 a

Rischio ritiro per Roger Federer: è infatti più grave del previsto l'infortunio che lo svizzero, forse il più grande tennista della storia, ha patito a Wimbledon lo scorso luglio. Re Roger, 40 anni compiuti l'8 agosto, dovrà operarsi di nuovo al ginocchio destro e starà fuori "per molti mesi". Ad annunciarlo non senza tristezza e inquietudine lo stesso Federer, che però pare intenzionato a non mollare: "Voglio aggiornarvi su cosa sta succedendo. Non è stato semplice - dice -, ho fatto parecchie visite e consulti medici per il mio ginocchio e questo non è il modo di andare avanti. Ho bisogno di un'altra operazione, e abbiamo deciso di farla".



"Starò fermo per molti mesi - aggiunge Federer -,sarà molto dura ma voglio stare bene e concedermi una piccola speranza di tornare a giocare". "Sono realista, so cosa vuol dire un'altra operazione alla mia età - dice ancora Federer -, ma voglio stare bene ed essere attivo. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato, vi auguro il meglio".

L'ultimo match giocato dallo svizzero risale al 7 luglio, quando venne travolto ai quarti del più prestigioso torneo sull'erba del mondo dal polacco Hurkacz col punteggio, impietoso, di 6-3 7-6 6-0. Nel caso, un mesto finale di partita per una carriera irripetibile.

