Isolde Kostner, rivelazione bomba sul marito: "Era il fidanzato della mia migliore amica"

Isolde Kostner, ex sciatrice alpina ed ex naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, si è aperta sulla sua vita privata in una lunga intervista al settimanale Confidenze. La Kostner è sposata dal 2006 con Werner Peratonher, anche lui ex sciatore alpino. Un matrimonio solido e coronato dalla nascita di tre figli: David, 15 anni, Gabriel, 13 e Philip, 5. Forse, però, non tutti sanno che Werner prima di convolare a nozze con Isolde era fidanzato proprio con la migliore amica della sportiva.

Lo ha rivelato la stessa Isolde, che ha spiegato come il marito abbia dovuto aspettare parecchio prima di sposarla. "A me piaceva, però volevo capire se la storia con la mia amica era davvero finita, quindi gli ho detto che dovevano passare almeno tre anni per poterlo prendere in considerazione", ha spiegato la cugina di Carolina Kostner. L'uomo, allora, per non soffrire, si allontanò dal gruppo di amici di cui faceva parte anche Isolde.

Passati tre anni, poi, è stata l’ex naufraga a chiamarlo: all’epoca Isolde aveva 25 anni, Werner 30. I due hanno iniziato a frequentarsi seriamente e sono stati fidanzati per ben cinque anni prima di diventare marito e moglie. All’inizio, come raccontato dalla stessa Kostner, il rapporto è andato avanti a distanza. L’ex campionessa, infatti, era nel pieno della sua attività agonistica e riusciva a vedere Werner solo quando tornava a casa tra una gara e l’altra. Parlando delle prime difficoltà di coppia, poi, ha rivelato: "All’inizio io e Werner abbiamo dovuto 'amalgamarci' e come tutti abbiamo avuto le nostre liti ma stiamo insieme da 21 anni”.

