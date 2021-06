Isola dei famosi, Awed e il ritorno in Italia maledetto. "Sofferenza fino alla fine": disastro in aeroporto

Francesco Fredella 10 giugno 2021 a

Isola dei famosi dannata. Isola sfortunata. E dopo vari problemi di salute ad alcuni naufraghi arriva la stangata finale: viaggio da incubo dall'Honduras all'Italia, tutto viene documentato su Instagram. Un giorno intero di viaggio per ritornare finalmente a casa. E il fuoriprogramma è dietro l'angolo con 24 ore da incubo. I naufraghi riprendono in mano lo smartphone e immortalano i momenti più belli. Dall’Honduras sono volati prima in Messico e poi l’aereo che li ha riportati in Europa si è fermato a Parigi.

Tra un volo e l'altro pranzano in un fast food e scattano foto. Ma appena arrivano a Parigi rischiano di perdere l’aereo per Milano. Matteo Diamante consegna la collana leader a Isolde Kostner che arriva prima di tutti. Pericolo scampato, salgono in aereo. Arrivano finalmente a Milano. "Mai una gioia fino alla fine", dice Matteo Diamante. I loro bagagli sono rimasti a Parigi. E non finisce qui: Diamante rivela di aver perso la valigia mentre Ignazio Moser il portafogli. "Qualcosa doveva andare storto! Fino alla fine una sofferenza. Oltre ai bagagli persi anche il portafoglio dimenticato in aereo. Grande conclusione di quest’Isola", dice sui social.

Ci pensa Awed, con la sua unica ironia, a stemperare gli animi. "Pure? Allora è un disastro", urla. Ed è proprio così: sembra una maledizione. Bagagli persi, portafogli e coincidenza presa al volo. Sembra che tutto sia andato per il verso storto. La maledizione dell'Isola dei famosi? Gli imprevisti, prima di arrivare in Honduras, sono dietro l'angolo. Ora, però, i naufraghi possono godersi un po' di relax.



