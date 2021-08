Manuel Locatelli alla Juventus, c'è l'accordo: "Quanto incasserà il Sassuolo" (dopo due anni gratis)

17 agosto 2021 a

Finalmente è fatta per Manuel Locatelli. La proverbiale fumata bianca è arrivata oggi, martedì 17 agosto: la Juventus ha trovato l’accordo con il Sassuolo per assicurarsi le prestazioni sportive del centrocampista italiano, fresco campione d’Europa. Locatelli sarà presto a Torino per le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà a lungo ai bianconeri, dove ritroverà diversi compagni di Nazionale.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, i club hanno trovato l’accordo definitivo sulla forma del prestito biennale gratuito, al termine del quale scatterà l’obbligo di riscatto fissato a 35 milioni tra parte fissa e bonus. Alla fine la Juventus ha quindi fatto un passo verso il Sassuolo, che voleva assicurarsi un riscatto sicuro e non legato ai risultati sportivi dei bianconeri. Quest’ultimi invece hanno centrato il loro obiettivo primario, ovvero assicurarsi Locatelli senza un esborso immediato.

Per un Locatelli che arriva, potrebbe esserci un Cristiano Ronaldo che non parte. Si sprecano le indiscrezioni sul portoghese, che a fari spenti starebbe spingendo per lasciare subito Torino, senza però trovare una squadra disposta a fare l’operazione prima della scadenza del contratto (prevista a giugno 2022). Nelle ultime ore CR7 era stato accostato al Real Madrid, ma è stato Carlo Ancelotti in persona a smentire. La sensazione è che alla fine Ronaldo rimarrà un altro anno alla Juve, per poi scegliersi una nuova squadra a contratto scaduto.

