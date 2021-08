Cristiano Ronaldo, “quando non sarà più della Juventus”: le parole pesantissime di Lapo Elkann

18 agosto 2021 a

Anche Lapo Elkann è intervenuto sulla questione riguardante Cristiano Ronaldo. “Da settimane il suo nome viene associato ad altre squadre - ha scritto il rampollo di casa Agnelli in un tweet - quando non sarà più un giocatore della Vecchia Signora per noi juventini sarà sempre nei nostri cuori. Oggi però è Cristiano Ronaldo, giocatore della Juventus F.C.”.

E probabilmente lo rimarrà fino alla scadenza del suo contratto, prevista a giugno 2022. Questo perché non si sono verificati gli incastri che avrebbero permesso all’attaccante portoghese di lasciare Torino con un anno d’anticipo: era nota la sua voglia di cambiare squadra e più precisamente di andare al Psg, ma il presidente Al-Khelaifi ha colto al volo l’occasione rappresentata da Lionel Messi e quindi per CR7 si è momentaneamente chiusa quella porta. Negli ultimi giorni sono inoltre emerse indiscrezioni secondo cui il portoghese sarebbe stato avvicinato dal Real Madrid per un clamoroso ritorno, che però è stato smentito da Carlo Ancelotti in persona.

A mettere a tacere tutte le voci è stato proprio CR7, che ha pubblicato un duro sfogo sui social. Nel quale però non ha citato la Juventus, fatto che secondo Fabrizio Biasin particolarmente sorprendente: “Conferma solo che a Ronaldo interessa solo Ronaldo. Quantomeno rimane coerente”.

