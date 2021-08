Cristiano Ronaldo, il dettaglio notato da Biasin: "Perché non ha mai citato la Juventus": cosa si nasconde dietro lo sfogo social

18 agosto 2021 a

Ha ovviamente fatto il giro del mondo il post di Cristiano Ronaldo, che è intervenuto su Instagram per porre un freno alle incontrollate voci di mercato che lo accostano ai principali club europei come Psg, Real Madrid e Manchester City. Non è però sfuggito il fatto che il fuoriclasse portoghese non abbia mai citato la Juventus né esplicitamente detto che rimarrà a Torino in questa stagione, anche se ormai l’inizio del campionato è imminente.

“Il fatto che non citi mai la Juventus non è particolarmente sorprendente - ha commentato Fabrizio Biasin - conferma solo che a Ronaldo interessa solo Ronaldo. Quantomeno rimane coerente”. Effettivamente CR7 si è limitato a dichiarare che “rimango concentrato sulla mia carriera e sul mio lavoro, impegnato e preparato per tutte le sfide che devo affrontare. Tutto il resto? Sono solo chiacchiere”. Così facendo ha però indirettamente confermato che non è che faccia i salti di gioia all’idea di giocare un altro anno con la Juventus.

D’altronde è ormai noto a tutti che Ronaldo abbia provato ad andar via un anno prima della scadenza di contratto, ma finora non si sono incastrate alcune situazioni e così ha ricevuto porte chiuse da Psg e Real Madrid: se ne riparlerà l’anno prossimo, quando sarà possibile firmarlo a parametro zero.

