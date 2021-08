Kylian Mbappè "ha già comprato casa". Gola profonda, l'effetto domino su Cristiano Ronaldo e la Juventus

19 agosto 2021 a

Con l’approdo di Lionel Messi al Psg potrebbero non essere terminati i grandi movimenti di mercato. Non è una novità che Kylian Mbappè voglia essere ceduto prima della scadenza del contratto, prevista a giugno 2022. Il fuoriclasse francese sente il bisogno di cambiare aria e dare una svolta alla sua carriera, nonostante al Psg abbia enormi possibilità di vincere tutto alla luce del super team allestito da Al-Khelaifi.

Quest’ultimo vorrebbe trattenere anche Mbappè, che però non sembra intenzionato a rinnovare il contratto. Anzi, avrebbe chiesto di andare via subito da Parigi, e non a caso è stato fischiato dai tifosi prima della partita vinta al Parco dei Principi contro lo Strasburgo. Adesso dalla Spagna è arrivata un’indiscrezione che, se trovasse conferme, sarebbe particolarmente pesante: Mbappè avrebbe acquistato una casa a La Moraleja, nella zona nord di Madrid.

Che stia per arrivare l’offerta da parte di Florentino Perez? Non è infatti un segreto che il Real voglia ripartire da Mbappè per fondare un nuovo ciclo. Ma l’operazione sarebbe a dir poco onerosa, nonostante il francese sia in scadenza di contratto: si parla di un’offerta da 120 milioni, una parte dei quali arriverebbero dalla cessione di Odegaard all’Arsenal. Se davvero tale trasferimento dovesse andare in porto, allora potrebbe tornare in auge l’ipotesi di un acquisto di Cristiano Ronaldo da parte del Psg.

