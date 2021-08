Manuel Locatelli, il retroscena sulla nonna: "Quando segnai contro la Juve", un grosso caso in famiglia

20 agosto 2021 a

“La Juventus è sempre stata la mia priorità”. Lo ha dichiarato Manuel Locatelli nella sua prima conferenza stampa da giocatore bianconero. Nel corso della presentazione, il centrocampista azzurro ha svelato un retroscena sul suo passato rossonero e sulle “ripercussioni” che ha avuto sulla sua famiglia di fede juventina.

“Il Milan - ha dichiarato Locatelli - resterà sempre una pagina bellissima per me. Quel gol in Milan-Juve è stato un momento incredibile, ma non ero pronto per quelle aspettative a quell’età e ho sofferto molto. Fortunatamente poi mi sono ripreso grazie al Sassuolo. Mia nonna è juventina e mi disse bravo per il gol, ma aggiunse che il gol di Pjanic non era da annullare”.

Ovviamente il centrocampista azzurro è molto felice di essere sbarcato a Torino: “La Juve è piena di campioni però sicuramente quando vedi Cristiano Ronaldo da avversario e adesso me lo ritrovo nello spogliatoio, è qualcosa di diverso perché ti ricorda che io lo guardavo nelle partite di Champions e su YouTube. Poi c’è Dybala, ma ci sono davvero tanti ragazzi fortissimi quindi è un piacere stare con loro”.

