Miralem Pjanic conteso da Allegri e Mourinho: "Dove preferisce giocare", un clamoroso intreccio di mercato

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Manuel Locatelli, anche se in realtà è arrivato in prestito gratuito per due anni: i primi soldi il Sassuolo inizierà a incassarli soltanto nel 2023. Una formula che sta facendo discutere, ma che tutto sommato è sensata se si considera che il giocatore voleva soltanto la Juve e quindi il club neroverde ha preferito venderlo garantendosi almeno 35 milioni, seppur a “scoppio ritardato”.

Il mercato in entrata dei bianconeri potrebbe però non essere finito: è noto il desiderio di Miralem Pjanic di tornare agli ordini di Max Allegri dopo la parentesi con il Barcellona. Quest’ultimo ha invitato il regista bosniaco a trovarsi un’altra squadra, avendo grande necessità di ridurre il monte ingaggi. L’arrivo di Pjanic a Torino è però legato all’eventuale cessione di Aaron Ramsey: il gallese non è facile da piazzare a causa dei 7 milioni di stipendio, il quarto più alto di tutta la rosa.

La Juve proverà a trovare una soluzione entro il 31 agosto, altrimenti lascerà perdere, anche perché a livello numerico non è affatto messa male a centrocampo. Intanto rimane sempre alla finestra la Roma: secondo il Mundo Deportivo, Pjanic starebbe prendendo tempo di fronte alle avance di Josè Mourinho perché la sua prima scelta resta la Juve.

