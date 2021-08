Juventus, Mario Sconcerti avverte Allegri: "Favorita per lo scudetto, ma non sono sicuro che il problema fosse Pirlo"

20 agosto 2021 a

La Juventus da quarta a favorita per lo scudetto in poche settimane, senza cambiare quasi niente. A meno che... Il pronostico di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, alla vigilia dell'inizio della nuova Serie A, parte da Massimiliano Allegri. Il ritorno del tecnico livornese a Torino rilancia pesantemente le ambizioni dei bianconeri, dopo una stagione travagliata con il debuttante Andrea Pirlo. Con um mercato ridotto a Manuel Locatelli e al giovanissimo brasiliano Kaio Jorge, le speranze di Agnelli e Nedved poggiano tutte su Max

"A oggi non c'è una squadra che si sia sicuramente rinforzata rispetto a un anno fa - esordisce Sconcerti -. Abbiamo scambiato Locatelli per Bobby Charlton, con cui certamente ha qualcosa in comune, ma non meritava un travaglio così lungo". Le grandi società di scommesse schierano la Juve come favorita, seguita dall'Inter, l'Atalanta e poi, più staccate, Milan e Napoli. "Personalmente ho quasi lo stesso pronostico - premette l'editorialista -. La Juve vince se tutti i suoi malesseri erano di ordine tattico. Locatelli porta equilibrio, l'ordine tornerà, ci saranno molte più soluzioni da abbinare alla grande qualità della squadra. Ma non sono sicuro che i problemi fossero solo quelli. La squadra ha giocato spesso bene anche con Pirlo, segno che un ordine c'era, salvo poi sciogliersi dentro una stessa partita prima comandata. Più che un giocatore alla Juve servirà Allegri, il suo concetto di pratica, i suoi colpi di normalità che riportano tutti al traguardo. Perché un disagio c'è in questa squadra di campioni che oltre Bonucci e Chiellini fa fatica a diventare famiglia". Allegri è avvisato.

