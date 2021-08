Sandro Piccinini, la bomba sulla Juventus: "Alleata? Ma se è stata lei a...". Calcio in tv, un terremoto

21 agosto 2021 a

Sandro Piccinini è uno dei professionisti più stimati e apprezzati nel mondo del calcio. D’altronde parliamo di un giornalista e commentatore sempre equilibrato e mai di parte: una decina di giorni fa ha fatto il suo ritorno in cabina di telecronaca per Prime Video, in occasione della Supercoppa Europea vinta ai rigori dal Chelsea contro il Villareal.

Non è però escluso che Piccinini continui a collaborare a Sky, come svelato da lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a La Verità: “Stiamo parlando con Sky. Avendo i diritti di sole 17 partite, Prime Video non chiede l’esclusiva. Potrei continuare a partecipare al Club di Fabio Caressa o ad altri programmi del weekend. A Sky hanno capito che avevo bisogno di riflettere. Dopo la sosta per la Nazionale deciderò”. In molti avrebbero piacere nel rivederlo al Club, dove si è fatto apprezzare per competenza e equilibrio nelle opinioni.

“Ormai è un marchio consolidato - ha dichiarato in merito alla trasmissione condotta da Caressa - una buona fetta di pubblico continuerà a seguirlo. Credo sia una bella sfida resistere senza il posticipo, perciò fanno bene a non mollare. Dico ‘fanno’ ma forse dovrei dire ‘facciamo’”. E a proposito di chi dice che Sky è ‘asservita’ alla Juventus, che ne pensa Piccinini? “A Sky ci sono 20 opinionisti, ognuno con la propria simpatia. Se si misurano le presunte alleanze sui fatti concreti, la Juventus è la società che ha spinto di più per togliere i diritti a Sky e assegnarli a Dazn”.

