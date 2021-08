Golf, il tiro sconvolgente "contro le leggi della fisica". Pallina sugli spettatori, dove si infila

21 agosto 2021 a

Una partita di golf tranquilla quella disputata nel secondo giro del Northern Trust, in corso al Liberty National Golf Club di Jersey City, negli Stati Uniti. Se non fosse che, a un certo punto, la classica pallina bianca da golf non è andata nella buca, si è infilata da tutt'altra parte. E' successo a Hideki Matsuyama, giapponese, che dopo aver colpito la pallina, ha notato subito che è volata verso destra.

Se ne sono accorti sia le telecamere che gli spettatori: un primo rimbalzo sulla stradina per i car, un secondo volo in alto e poi il nulla. Alla fine, non si sa bene il perché, la pallina ha terminato la sua corsa nella maglietta di uno spettatore. Non solo: non è passata dall’alto ma dal basso. Quindi, non è entrata dal collo della maglietta ma dalle gambe dell’uomo. Assolutamente incredibile. Ma anche difficile da credere se non ci fosse il video di PGA Tour a documentarlo. “Mi è passata tra le gambe, ha colpito il ginocchio e poi è finita sotto la maglietta”, ha raccontato l’uomo aspettando, immobile, l’arrivo di Matsuyama e di un marshall, la persona addetta al controllo del pubblico.

In casi come questo entra in gioco la regola 11.1, ossia “Palla in movimento che colpisce accidentalmente una persona o un’influenza esterno”. E non è prevista nessuna penalità per il giocatore. Nel video, poi, si vede un sorridente Matsuyama avvicinarsi allo spettatore, chiedere “Tu?” e poi lasciar cadere ai suoi piedi un tee, ovvero il supporto utilizzato per mantenere la pallina. Alla fine il Masters Champion 2021 ha firmato e regalato quella pallina al suo ormai “legittimo” proprietario.

