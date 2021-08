Cristiano Ronaldo verso il Psg. "Perché gli sceicchi lo vogliono insieme a Messi", così non è più calcio

23 agosto 2021 a

Nulla è ancora definitivamente scritto sul Cristiano Ronaldo bianconero. Nonostante le continue smentite della dirigenza bianconera. non ultima quella di Pavel Nedved prima di Udinese Juventus, le voci su CR7 si rincorrono sempre. II rapporto tra il club e il portoghese sembra sfilacciato e il feeling con mister Allegri non sembra essere ai massimi livelli, al di là della clamorosa panchina di Udine.

Nell'ultima settimana di mercato può accadere di tutto. Ma il costo che comporta Ronaldo è una zavorra per ogni possibile accordo, fa sapere il Giorno. Ma la nuova era della Juve, quella del post-Ronaldo, è di fatto iniziata. E la panchina di Udine ne è un esempio, nonostante l'entrata in campo nella ripresa e il gol del portoghese, annullato dal Var, la società e il tecnico non puntano più sulll'attaccante. Dal 2003 Ronaldo non partiva titolare alla prima di campionato.

"La mezzora che Allegri gli ha concesso ieri, se possibile, ha persino incrementato la anomalia della situazione. Ronaldo che subentra, che fa le veci di qualcuno (nella fattispecie Morata)", scrive sempre il Giorno. E allora ecco che torna l'ipotesi di una cessione clamorosa al Psg. A Parigi l’idea è affiancarlo a Messi come traino per i mondiali in Qatar. Questo vorrebbero gli emiri del club parigino che sarebbero così disposti a pagare l'ingaggio (31 milioni all'anno) del giocatore e i 25 milioni di cartellino che la Juve chiede per il portoghese.

