Cristiano Ronaldo in panchina in Udinese-Juventus. Tam tam impazzito: "L'ha chiesto lui ad Allegri", aria di addio

22 agosto 2021 a

a

a

Il giallo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese della Juventus va in panchina e non parte dal primo minuto contro l'Udinese. In attacco, mister Massimiliano Allegri per il debutto in campionato lascia fuori anche Federico Chiesa, anche lui in panchina frenato da un fastidio muscolare, ed è costretto a schierare al fianco del fresco capitano Paulo Dybala il solo Alvaro Morata, in un inedito 4-4-2. Secondo il vice-presidente Pavel Nedved l'esclusione di Ronaldo è "una scelta condivisa, resta alla Juventus". "È normale - ha spiegato ai microfoni di Dazn l'ex Pallone d'oro - che a inizio stagione la condizione non sia al top. È un discorso che riguarda tutta la rosa. Anche Chiellini, campione d’Europa, è in panchina".

"Perché non ha mai citato la Juve". Cristiano Ronaldo, la verità di Biasin dietro lo sfogo: tira una brutta aria



Fonti di spogliatoio danno però un'altra versione, molto più turbolenta di quella ufficiale: sarebbe stata una richiesta dello stesso CR7, riferisce Sky Sport, e non una scelta tecnica o una assenza legata a un problema fisico. Ronaldo infatti starebbe ancora spingendo per trovare una sistemazione da qui al 31 agosto. Difficile, se non impossibile. La Juve aveva posto come deadline per una partenza la data del 15 agosto scorso, per avere tempo per trovare l'eventuale sostituto.

“Quando non sarà più della Juventus”: Cristiano Ronaldo, le parole pesantissime di Lapo Elkann

La prossima settimana solo un clamoroso domino milionario potrebbe portare Ronaldo lontano dalla Juve. Se il francese Mbappè, stizzito per l'arrivo di Messi al Psg, decidesse di andare subito al Real Madrid, allora proprio a Parigi si libererebbe la casella giusta per Cristiano. Ma chi prenderebbe il suo posto? Si parla ancora di Mauro Icardi, ridotto quasi a "esubero" nel super Psg di Messi e Neymar, anche se lo stesso Maurito ha rivelato di essere stato molto vicino ai bianconeri nel suo ultimo periodo all'Inter, ma di aver rifiutato perché non se la sentiva di indossare in Italia un'altra maglia che non fosse quella nerazzurra.

"Ha già comprato casa". Mbappè e Cristiano Ronaldo, la gola profonda: il domino che travolge anche la Juve

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.