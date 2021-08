Lazio, Claudio Lotito acquista Pedro dalla Roma: "Subito dopo...", le telefonate dell'orrore

23 agosto 2021 a

a

a

Claudio Lotito è stato ospite di 90esimo minuto su Rai 2. Tra i tanti temi affrontati, anche quello dell’acquisto di Pedro, che dopo una sola stagione era finito ai margini della Roma, non rientrando nel progetto tecnico di José Mourinho. “Il suo passaggio dalla Roma alla Lazio? Non nascondo che ho ricevuto telefonate di sedicenti tifosi, minacce. Ma per me sono all’ordine del giorno”, ha dichiarato il presidente biancoceleste.

Inter, calciomercato con sorpresa: "Ultima offerta per Correa, se non va...". Spunta un nome: brusco cambio di programma

Il quale ha poi spiegato perché ha deciso di mettere a segno un colpo piuttosto impopolare: “Sarri l’ha ritenuto utile, io l’ho messo nelle condizioni di acquisirlo. Credo che ci voglia un po’ di buon senso. Pedro dalla Roma non è stato impiegato, per noi era idoneo alla squadra. Al debutto ha già dato il suo apporto in modo concreto, abbiamo fatto un acquisto che ritengo giusto. C’è chi non era d’accordo e me lo ha detto al telefono, ma ci sono abituato”.

"Neanche al mio paesello". La rivolta contro Dazn? Barzagli ridotto così, in diretta: una scena mortificante | Guarda

A proposito di calciomercato, per la Lazio potrebbe non essere finito: si attende di capire cosa ne sarà di Joaquin Correa, per il quale l’Inter ha offerto 30 milioni. I biancocelesti ne vorrebbero però almeno 30: “All’inizio della mia presidenza dissi ‘pagare moneta, vedere cammello’. Anche perché noi i giocatori li paghiamo. Il mercato verrà fatto nel momento in cui qualcuno ci farà un’offerta in modo chiaro”.

"Tutto sbagliato". Cristiano Ronaldo, Allegri, Agnelli: la mannaia di Sconcerti: Juve, può finire in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.