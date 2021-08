Cristiano Ronaldo al Psg? Spunta un indizio pesantissimo: cosa sa il fratello del presidente

24 agosto 2021 a

Un nuovo indizio social sul futuro di Cristiano Ronaldo scatena la fantasia dei tifosi di tutto il mondo. Khalifah Bin Hamad Al-Thani, il membro della famiglia reale qatariota proprietaria del Psg che aveva già ancitipato su Twitter l'annuncio di Leo Messi, ha infatti postato una foto che ritrae la Pulce e CR7 fianco a fianco, entrambi con indosso la maglia dei parigini. In molti l'hanno letta come un'indicazione che, anche per quanto riguarda il portoghese, qualcosa si stia seriamente muovendo.

Al-Thani, fratello dell'emiro del Qatar, era stato il primo ad annunciare la chiusura della trattativa per Messi a inizio agosto, nonché a smentire categoricamente l'inserimento di altre squadre nella corsa all'argentino. La bomba, riporta Sportmediaset, viene sganciata dalla famiglia reale proprio nel giorno in cui i media francesi e spagnoli tornano alla carica con la trattativa Mbappé-Real Madrid.

Il francese non si muove dalla sua posizione: vuole la Liga e non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Psg, che negli ultimi giorni sembra aver aperto alla possibilità di una cessione in extremis per non perderlo a parametro zero tra un anno. Dell'ipotesi che il suo eventuale sostituto potesse essere CR7 si è parlato per tutta l'estate e quest'ultimo indizio è la conferma che, quantomeno, l'idea è nella testa della proprietà. A rispondere in maniera piuttosto piccata ad Al-Thani ci ha pensato Lapo Elkann: "CR7 è un giocatore della Juventus F.C. - ha scritto su Twitter citando quello del qatariota -. È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina. Se cambierà squadra, ovunque andrà, avrà rispetto come uomo e atleta. Poi vede, diceva un Signore, che per noi il calcio è una passione. Da generazioni".

