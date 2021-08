Roma, calciomercato agitato: "Una pippa, ti devi levare dal c***o". Il messaggio fatto sparire: un caso

25 agosto 2021 a

Passato dai fasti alle critiche, Gonzalo Villar sembra non essere più sicuro di restare alla Roma. Corteggiato dal Sassuolo, il giocatore pare essere determinato a restare in giallorosso nonostante non tutti sembrano più apprezzarlo. E così oggi, mercoledì 25 agosto, il centrocampista spagnolo ha voluto ironizzare su Twitter rispondendo a un tifoso che di lui diceva: “Ha una velocità di gambe nello stretto impressionante, guardate la differenza con gli altri”.

“Non è possibile. Dicono che sono una pippa e mi devo levare dal c***", la replica di Villar al tweet del romanista.Il giocatore poi, forse vista la vasta eco avuta, ha preferito rimuovere il tweet. Il centrocampista spagnolo non rientra più nei piani della società e ha manifestato così il suo nervosismo sui social. Una polemica che va a inserirsi nelle indiscrezioni secondo cui il club capitolino sarebbe alla ricerca della migliore opzione per monetizzare dalla sua cessione.

Roma che in particolare, oltre al Sassuolo, starebbe valutando uno scambio di prestiti con la Fiorentina con Pulgar. Molti tifosi, tuttavia, sempre su Twitter hanno preso le sue difese, sia dal punto di vista umano che tecnico. La partita è aperta, i prossimi giorni saranno decisivi. Gli estimatori per lui, in ogni caso, non mancano: si parla anche di un interessamento del Napoli.

