Serie A, buona la prima per Napoli e Roma: Osimhen espulso al 20', doppietta Veretout

Vincono le favorite, stecca solo la Juve. Prima domenica di Serie A: il Napoli di Luciano Spalletti debutta allo stadio Maradona vincendo 2-0 contro il Venezia nonostante il rosso per una gomitata a Osimhen al 23'. Gli azzurri giocano per oltre un'ora in 10 contro 11 ma non si scompongono, nella ripresa Insigne sbaglia un rigore ma dopo pochi minuti, sempre dal dischetto, non sbaglia. A chiudere il conto è Elmas al 73' con un gran tiro da fuori.

Soffre un po' anche la Roma, che all'Olimpico batte comunque la Fiorentina per 3-1. Debutta Abraham dal 1', torna Zaniolo in una gara ufficiale. I giallorossi di Mourinho passano con Mkhitaryan al 10', servito da un grande assist dell'ex Chelsea. Occasioni per i viola, che pareggiano nella ripresa con Milenkovic. Ma dopo 5' altra invenzione di Abraham, stavolta per l'ex Veretout che infila. E sempre il francese fissa il risultato all'80' servito da Shomurodov.

Nel pomeriggio, oltre al 2-2 a sorpresa con cui l'Udinese frena la Juventus di Allegri recuperando dallo 0-2 (Dybala e Cuadrado, poi rigore di Pereyra e Deulofeu, con tanto di gol annullato nel finale a Cristiano Ronaldo partito dalla panchina), c'è il 3-2 del Bologna in rimonta contro la neopromossa Salernitana: i campani, due volte in vantaggio con Bonazzoli su rigore e Coulibaly, vengono riacciuffati da De Silvestri e Arnautovic, con il 3-2 firmato ancora da De Silvestri. Lunedì la prima giornata si chiude con Cagliari-Spezia e Sampdoria-Milan.

