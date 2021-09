Psg, accuse dalla Spagna: "Ecco le cifre delle loro perdite insostenibili". Rischio-crac o rosicata per Mbappè?

01 settembre 2021 a

Il Psg ha respinto ogni assalto del Real Madrid a Kylian Mbappè, preferendo rischiare di perderlo a zero tra un anno piuttosto che subito a 200 milioni. L’affare saltato ha fatto risentire non poco gli spagnoli, e non solo quelli del Real. Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha lanciato un duro attacco via Twitter al Psg degli sceicchi: “Gli stati-club sono pericolosi per l’ecosistema calcistico quanto la Super League”.

“Siamo stati critici nei confronti della Super League - ha aggiunto - perché distrugge il calcio europeo e siamo altrettanto critici nei confronti del Psg. Perdite da Covid +300 milioni, entrate tv in Francia -40% e +500 milioni di stipendi? Insostenibili”. Un attacco che però è palesemente ipocrita: il Real pesantemente indebitato e attaccato ancora al progetto della Super League che era pronto a spendere 200 milioni per un calciatore in scadenza solo per affermare il suo status è sostenibile?

Tebas sarebbe stato più credibile se avesse scritto “ci rode perché abbiamo perso Messi e non abbiamo nessun campione da copertina da vendere con LaLiga”. Tutti gli altri discorsi su cosa è giusto o meno è meglio lasciarle perdere, il mondo del calcio funziona così adesso e va accettato finché non si trova un modo per riformarlo.

