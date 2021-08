Cristiano Ronaldo, "impatto economico negativo": quanti soldi ha perso la Juventus

31 agosto 2021 a

È arrivata l’ufficialità del trasferimento di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United. Il club bianconero ha comunicato di aver ceduto il portoghese “a fronte di un corrispettivo di 15 milioni, pagabile in cinque esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a 8 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi”.

“Tale operazione - si legge ancora nella nota ufficiale - genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a 14 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore”. Insomma, una piccola minusvalenza nell'immediato, ma va anche considerato il risparmio a bilancio di circa 80 milioni. Ma evidentemente alla Juventus hanno pensato meglio di niente, dal momento che Cristiano Ronaldo aveva deciso di andar via e ormai il calciomercato era agli sgoccioli.

I bianconeri hanno anche salutato il portoghese con una nota a parte: “I momenti indimenticabili vissuti insieme sono tanti. Potremmo citarli, riviverli e raccontarli, ma non servirebbe, perché ognuno ha il suo ricordo speciale legato a CR7, ognuno ha un'emozione condivisa che non ha bisogno di essere rispolverata, ognuno ricorderà sempre cosa ha provato nel percorrere questo tratto di strada insieme. Oggi quel legame nato il 10 luglio di tre anni fa si scioglie, ma quel che è stato resta scritto. Ed è stato un viaggio incredibile”.

