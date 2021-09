Massimiliano Allegri, l'indiscrezione: "Ora è preoccupato". Mister spiazzato dal mercato Juventus

01 settembre 2021 a

"Non si è disperato", Massimiliano Allegri, per la partenza di Cristiano Ronaldo. Ma ora è "preoccupato" per il mancato rinforzo che si aspettava. La Juventus ha chiuso questo calciomercato senza botti: via CR7 (a 15 milioni di euro, troppo pochi), dentro Locatelli, il giovane Kaio Jorge e il cavallo di ritorno Kean. Bastano per risolvere i guai evidenziati dal centrocampo e la partenza di un giocatore da quasi un gol a partita? Secondo il mister livornese, no.

Se a detta di molti fino a una settimana fa la Juve era la favorita per lo scudetto insieme all'Inter, grazie soprattutto al cambio in panchina, ora la situazione appare decisamente più complicata. "Allegri dovrà scalare posizioni - spiega Stefano Agresti sul Corriere della Sera -, risalendo ai vertici del nostro calcio, al termine di un’estate nella quale — rispetto al gruppo che ha rischiato di uscire dalla Champions con Pirlo — ha perso il capocannoniere Ronaldo e ha aggiunto Locatelli e Kean. È una Juve più forte o indebolita? La maggioranza dei tifosi ha già dato la propria risposta, scatenando sui social una durissima protesta nei confronti della società".

Le indiscrezioni dalla Continassa riferiscono di un giudizio particolarmente duro di Allegri sul 36enne portoghese finito al Manchester United. "Riteneva Ronaldo ingombrante e di difficile collocazione tattica", spiega sempre Agresti. Ma l'allenatore "si aspettava che il vuoto lasciato dal portoghese venisse colmato in organico da un centravanti puro: un Icardi, appunto, o anche uno sullo stile di Dzeko e Giroud, avanti con gli anni però capaci di diventare un punto di riferimento offensivo". Peraltro Kean,che proprio Allegri conosce bene per averlo lanciato in prima squadra, non sembra la prima scelta del mister: "Non lo entusiasma per tanti motivi e anche il suo carattere lo preoccupa", si legge su Corsera. Ed economicamente, il giovane azzurro potrebbe finire per costare da cartellino più di quanto si è incassato con Ronaldo: 35 milioni a fronte di 15 (già di per sé minusvalenza di14 milioni).

Per finire, "Allegri ha chiesto fin dall’inizio Pjanic e lo ha anche corteggiato con alcune chiamate". Locatelli non basta, ma i conti non quadravano. Possibile l'arrivo di Vlahovic dalla Fiorentina tra un anno (il bomber ha lo stesso agente del bosniaco, Ramadani) ma per Allegri il problema saranno questi 12 mesi.

