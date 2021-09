Francesco Laporta, il golfista superdotato: "Ha una mazza in tasca oppure...?". Dagospia, foto clamorosa

06 settembre 2021 a

Si parla di golf. Circa. Se ne parla per il clamoroso sospetto rilanciato da Dagospia, che come sempre non usa giri di parole. Siamo all'Open d'Italia al Marco Simone di Guidona, dove si è imposto con un decisivo birdie alla buca finale il danese Nicolai Hojgaard, entrato nel field del DS Automobiles 78° Open d’Italia con un invito (l’ultimo a disposizione, ricevuto dalla Federazione Italiana Golf). E fin qui, i risultati.

Il punto è che Dagospia ha rilanciato un'immagine del golfista italiano Francesco Laporta, che ha concluso il torneo in quarta posizione, il migliore tra i nostro connazionali. Performance straordinaria, la sua: 273 colpi, 11 sotto il par. Edo Molinari ha chiuso invece in quinta posizione. Infine, si segnalano gli altri italiani: Guido Migliozzi 34esimo e Chicco Molinari 52esimo.

Ed eccoci, dunque, all'immagine di Laporta. Immagine che desta più di un sospetto sulle "dotazioni" del golfista. Di cosa stiamo parlando? Lasciamo che a spiegarlo sia il maliziosissimo titolo di Dagospia: "Ha una mazza in tasca o è solo felice di giocare a golf?", si chiede il sito di Roberto D'Agostino. E ancora: "All'Open d'Italia di Marco Simone di Guidonia occhi puntati sul pacco di Laporta". Già, proprio quello: il sospetto di Dagospia, insomma, è che il buon Francesco Laporta sia... superdotato.

