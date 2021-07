Matteo Bassetti "abbondante" là sotto? Dagospia, la foto che "smoscia gli entusiasmi"

20 luglio 2021 a

Era stato definito "nuova icona erotica" di Milano, ma adesso si fa marcia indietro. Stiamo parlando di Matteo Bassetti, noto infettivologo del San Martino di Genova, spesso presente nel talk televisivi dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19. Un anno fa, ottobre 2020, Dagospia scriveva: "Sotto la Madonnina i 'Duomo-sessuali' sono pazzi di lui e interpretano le teorie lombrosiane in chiave porcina. 'Il suo naso e le sue mani sono la spia inequivocabile della sua esondante virtù'".

Una foto recente dell'infettivologo, però, ha fatto fare un passo indietro. Lo scatto - pubblicato una settimana fa da Bassetti su Instagram - ritrae il medico impegnato al Barbecue prima della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. "Home. Sweet home. Barbecue in famiglia preparandosi a tifare per i nostri azzurri in Inghilterra!! Oggi lo sport ci può riportare in alto sia nel tennis che nel calcio!!! Mi raccomando festeggiamo con tanta responsabilità. Solo così domani sarà ancora più bello…", aveva scritto per accompagnare l'immagine. A catturare l'attenzione, però, non sarebbero state le sue parole.

Dopo la pubblicazione dello scatto, Dago è tornato sull'argomento scrivendo: "Contrordine compagni! I Duomo-sessuali dall'occhio lungo hanno abbassato il rating di Matteo Bassetti, su cui tanto avevano fantasticato". E ancora: "Le ultime foto dell'infettivologo hanno smosciato gli entusiasmi: dov'è l'esondante virtù immaginata? Ah, non saperlo...".

