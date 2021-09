Lewis Hamilton ha un nuovo compagno: Mercedes, chi è il "principino" che sostituirà Bottas

07 settembre 2021 a

Lewis Hamilton ha ufficialmente un nuovo compagno di squadra alla Mercedes. Si tratta di George Russell, che dopo tre anni di apprendistato alla Williams è pronto a compiere il grande passo, con la promozione al fianco del campionissimo britannico. Il 23enne ha firmato un contratto pluriennale e prenderà il posto di Valtteri Bottas, che è stato da poco annunciato come nuovo pilota della Alfa Romeo.

La Mercedes punta su Russell ormai da tempo: più precisamente da quattro anni, quando era entrato a far parte del vivaio piloti della casa tedesca. Tra l’altro ha già avuto l’occasione di guidare una Mercedes in Formula 1, sostituendo proprio Hamilton alla fine della scorsa stagione, nel Gran Premio di Sakhir. Stavolta avrà una monoposto tutta sua con cui competere da subito con i migliori. “È un giorno speciale per me, dal punto di vista personale e professionale, ma anche un giorno di emozioni contrastanti”, sono state le prime parole di Russell.

“Sono entusiasta del passaggio alla Mercedes - ha continuato - è un passo avanti enorme nella mia carriera ma significa anche salutare i miei compagni di squadra e amici alla Williams. È stato un onore lavorare con tutti i membri del team e difendere il nome della Williams in Formula 1. Da quando sono arrivato in squadra nel 2019, ho lavorato duramente per riportare il team dove gli compete”.

