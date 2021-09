Roberto Mancini, "vi dovete vergognare": caos in autostrada. Il Ct sbrocca dopo la partita: "Guardate che roba..."

09 settembre 2021 a

Roberto Mancini, stanotte, dopo la partita dell'Italia, si è infuriato: "Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l'autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi", ha sbottato in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram il ct azzurro che dopo il successo dell'Italia con la Lituania ieri sera 8 settembre, è rimasto bloccato in autostrada mentre tornava a casa.

Pronta la risposta di Autostrade a Mancini: "La chiusura della A26, inclusa in un programma di lavori riguardanti le gallerie, è stata attivata ieri dalle ore 21, in direzione Genova, a partire dal bivio per Novi Ligure/A7 fino al bivio per la A10. L’informazione della chiusura, inserita anche come previsione nella home page del nostro sito, è stata sempre esposta in modo evidente sui pannelli luminosi in avvicinamento al tratto interessato, sia dalla A7 che dalla A26. In particolare la chiusura è stata preannunciata fin dalle ore 9 del mattino e in continuità segnalata a partire dalle 21 per tutta la durata dell’evento. Prendiamo in ogni caso spunto dal suo messaggio e cercheremo di migliorare ancora di più l’informazione di servizio".

Quindi l'invito: "Dentro quelle gallerie lavorano ogni giorno e notte centinaia di uomini e donne che danno il massimo per rispettare i tempi di consegna. Le andrebbe di venire a conoscerli? Saremmo infatti lieti di invitarla a fare un sopralluogo dentro questi cantieri".

