Antonio Conte, chi gli fa la corte in Premier League: ha davvero lasciato l'Inter... per loro?

Antonio Conte sarebbe stato messo nel mirino dall’Arsenal, ma non sembra essere particolarmente affascinato dal progetto. Anche perché il tecnico leccese erediterebbe da Arteta una squadra disastrata, che dopo tre giornate di Premier League si trova sul fondo della classifica con 0 punti, 0 gol segnati e 9 subiti. Un disastro senza precedenti per i Gunners, a tutti gli effetti sempre più nobili decaduti del campionato inglese.

Difficile che Conte si lasci convincere dall’Arsenal, considerando che ha lasciato l’Inter campione d’Italia in carica che, nonostante le vendite di Hakimi e Lukaku, è messa benissimo per potersi riconfermare. Anche se forse il tecnico leccese ha fatto male i calcoli: sognava probabilmente di andare al Real Madrid o in qualche altro top team che disputa la Champions League, e invece è rimasto a piedi. I Gunners sembrano però aver individuato in Conte la prima scelta, anche se il cambio in panchina non sarà immediato.

Arteta potrebbe ancora riuscire a salvarsi se dovesse vincere tutte le prossime tre partite: due sono facili, Norwich e Burnley, la terza sarà contro il Tottenham. “Per adesso Conte non si è lasciato convincere - ha scritto Tancredi Palmeri nel suo editoriale su tuttomercatoweb - persuaso di meritare ben altra occasione che una nobile decaduta che languisce all’ultimo posto e che da anni non entra in Champions”.

