Gigio Donnarumma in Champions, foto impietosa: ripreso così mentre Maignan para un rigore per il Milan

Il Milan torna in Champions League dopo 7 anni, perde a Liverpool ma si consola con Mike Maignan, il portiere francese arrivato dal Lille per sostituire Gigio Donnarumma che ha fatto il percorso inverso, approdando in Ligue 1 al Psg dei sogni. Ma soprattutto, i tifosi rossoneri si consolano guardando alle difficoltà inattese del loro ex beniamino, ormai passato alla storia come "il traditore". Donnarumma, reduce da un Europeo trionfale che in aggiunta alla vittoria degli Azzurri gli ha portato in dote il premio personale come miglior giocatore del torneo, a soli 21 anni, ha detto di aver scelto Parigi "per crescere come giocatore". Per ora, però, la crescita è più lenta e difficile del previsto.

Mentre Maignan parava il rigore a Salah ad Anfield, Gigio sedeva mestamente in panchina a Bruges, in Belgio, dove il fortissimo Paris Saint Germain di Messi, Mbappè, Sergio Ramos, Verratti, Icardi e chi più ne ha più ne metta non è andato oltre a un deludentissimo pareggio.

Mesto il mister Pochettino, da cui tutti si aspettano non solo vittorie ma pure gol a grappoli, e mesto Donnarumma, che ancora una volta a guardare il collega Keylor Navas, decisamente più esperto (ma forse meno dotato) giocare titolare dal 1' minuto. Certo, pesano le stanchezze estive all'Europeo, l'ambientamento e la scarsa esperienza in Champions (Navas era il portiere del super Real Madrid tri-campione in Europa), ma un po' di sorpresa inizia a nascere.

E sicuramente i tifosi rossoneri che già non rimpiangono più Gigio, fino a poche settimane fa "salvatore della Patria" e "bimbo d'oro" fatto e finito a Milanello sul morale del portierone della Nazionale un po' peseranno.

