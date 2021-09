Mauro Icardi e Wanda Nara, si mette male al Psg: "In 42 minuti, 6 palle". Il clamoroso sospetto su Leo Messi

17 settembre 2021 a

La prima pagina dell'Equipe spiega come sia andato per il Psg l'esordio in Champions League del tridente formato da Messi, Neymar e Mbappé: "Fantomatique", titola a 9 colonne il quotidiano francese, con un gioco di parole che sottolinea la prestazione tutt'altro che "fantastique". "La squadra di Pochettino è stata fermata sull'1-1 in casa del Bruges, facendosi raggiungere dopo l'iniziale vantaggio segnato da Herrera. All'interno della prova scialba dei parigini, c'è un autentico buco nero, rappresentato dai 42 minuti e 28 secondi giocati nel secondo tempo da Mauro Icardi: un fantasma a dire poco", sottolinea Fanpage.

L'attaccante argentino ha toccato il pallone solo 6 volte, il numero più basso tra tutti i giocatori che hanno giocato più di 30 minuti nella prima giornata di Champions League. Icardi ha ricevuto la palla soltanto 4 volte dai suoi compagni in quasi un tempo intero. Una volta gliel'ha passata Neymar, una Herrera, una Danilo ed infine un'altra Nuno Mendes.

Messi dal canto suo ha ricevuto 72 palloni, Neymar 59. Icardi di quei 6 palloni toccati: 2 li ha persi e gli altri 4 li ha passati, sbagliandone 2: è finito 4 volte in fuorigioco, secondo dato negativo in assoluto in tutte le partite del turno di Champions. Con l'arrivo di Messi – che negli anni passati si diceva avesse posto il veto sulla convocazione di Icardi in Nazionale per essersi ‘preso' l'ex moglie di Maxi Lopez, Wanda Nara – si erano diffuse voci su uno spogliatoio del PSG in cui Maurito sarebbe stato di troppo. E il sospetto che sia vero dopo l'ultima partito di Maurito in Champions diventa reale.

