Juventus, la pazza idea Mauro Icardi: rumors, lo scambio col Psg che "ribalta" il calcio europeo

Si torna ancora una volta a parlare dell'ipotesi di vedere Mauro Icardi alla Juventus. Già, l'argentino è un vecchio pallino dei bianconeri. E il suo nome, secondo Sport Mediaset, sarebbe tornato di moda a Torino. Da par suo, il marito di Wanda Nara vorrebbe tornare in Italia e la Juve sarebbe la sua soluzione preferita, la stessa Juve che aveva "accarezzato" ai tempi dell'addio all'Inter.

"Su di lui c'è anche la Roma, ma Mauro avrebbe indicato all'entourage la Juventus come destinazione preferita. Come? Difficile, ma non impossibile. Tutto però passa da Cristiano Ronaldo, in uno scambio se alla fine dovesse partire anche Mbappé", scrive Sport Mediaset.

Certo, lo scenario è complesso, la trattativa è difficile da incastrare. Ma come è noto, nel calcio tutto è possibile. Soprattutto perché Kylian Mbappè non vuole assolutamente rinnovare il contratto col Psg, per liberarsi tra dodici mesi a parametro zero. Circostanza che apre a scenari clamorosi, compreso quello dello scambio con Cristiano Ronaldo, il "prescelto" da Leonardo per sostituire il francese.

E per avere CR7, si potrebbe appunto imbastire uno scambio con Icardi, il quale in Francia incassa 9 milioni di euro netti a stagione. Cifra, in Serie A, praticabile soltanto per la Juventus. E stando al Corriere dello Sport, negli ultimi giorni, ci sarebbero già stati dei contatti tra Juve e l'entourage di Icardi, proprio per capire i margini dell'operazione.

