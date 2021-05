Wanda Nara litiga con Mauro Icardi poi pubblica questa foto: "C - Ucciditi", e il lato B da infarto

08 maggio 2021 a

Wanda Nara e Mauro Icardi litigano e lei pubblica uno scatto esplosivo del suo lato B su Instagram per ripicca. La foto in cui la showgirl argentina indossa una T-shirt e un tanga neri ha fatto il giro del web in poche ore. A corredo dell'immagine una didascalia che spiega i motivi del litigio con il calciatore: "Mio marito mi ha appena detto che vuole trascorrere le vacanze a casa. Cosa faccio con i miei bikini e con i miei programmi?". Poi ha fornito ai suoi follower una serie di opzioni tra cui scegliere: "A- Vai da sola, B- Lascialo in campo con i bambini, C- Ucciditi".

L'ex opinionista del Grande Fratello Vip, quindi, sarebbe furiosa perché il marito le ha detto di non voler andare in vacanza con lei quest'estate. La vendetta arriva subito e infiamma tutti i seguaci della signora Icardi. Neanche a dirlo, il post fa subito il pieno di like e commenti. Uno dei suoi follower ha scritto: "Stupenda". Un altro invece: "Ti facciamo compagnia noi". C'è anche chi si è dichiarato senza troppi giri di parole: "Ti amo".

La showgirl, come si vede nella foto, tiene molto al suo fisico. E se ne prende cura spesso andando in palestra, come lei stessa fa vedere sul suo profilo Instagram. Tanto che i suoi follower sono ormai abituati a workout di tutti i tipi. In uno degli ultimi post pubblicati, infatti, la si vede impegnata in lavori con elastici fitness.

