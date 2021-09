Gigio Donnarumma finalmente titolare col Psg? Clamorosa beffa a Parigi, demolito dai milanisti: ieri sera...

20 settembre 2021 a

a

a

Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetà condividono un passato al Milan. Nella serata di domenica 19 settembre ieri i due si sono incontrati da avversari. Al Parc des Princes è stata anche la loro gara, quella tra PSG e Olympique Lione: ma mentre l’attenzione era rivolta alla prova di Lionel Messi, ancora alla ricerca della prima rete con i parigini (nonché molto nervoso al momento della sostituzione), la partita si è sbloccata dalle parti di Donnarumma, inaspettatamente.

"Avrebbero dovuto fare di meglio". La gola profonda rivela: così la Juventus ha condannato Gigio Donnarumma

È il 54′ e Toko Ekambi fa partire un cross da sinistra sul quale si avventa Lucas Paquetà che con il mancino batte proprio il suo ex portiere al Milan: primo gol della partita e primo gol subito, in stagione, dall’azzurro campione d’Europa. E, tra l’altro, rete subita dal suo compagno di squadra in rossonero. Per la cronaca, il match di Parigi è stato poi pareggiato da Neymar e ribaltato da Mauro Icardi, che si è iscritto alla festa degli ex giocatori “milanesi”, fissando il punteggio sul 2-1 al 92′. Altra vittoria per il PSG di Donnarumma, che centra la sesta vittoria consecutiva in Ligue 1.

"Tutto è possibile". Donnarumma condannato alla panchina, le parole di Pochettino: il mister del Psg lo sfotte?

Sui social si è scatenata la rivincita dei tifosi milanisti che hanno incominciato a prendere in giro l'ex portiere rossonero che, alla sua prima da titolare in Ligue 1, è stato beffato proprio da un ex milanista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.